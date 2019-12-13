Во время "нормандской встречи" президент России Владимир Путин дважды упоминал проходящие в Киеве на Майдане Независимости акции протеста. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", - отметил Богдан.

По его словам, упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".

Видео: youtube.com (слова Богдана об акциях протеста 59:18)

Напомним, 4 декабря 2019 года партии "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря, накануне "нормандского саммита" в Париже.

Ранее "Страна" писала о том, что на Банковой участники Порох-майдана установили бочки, чтобы греться.

Также мы сообщали, что на анти-Зе Майдане развернули угрожающие плакаты в адрес президента Украины.