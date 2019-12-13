Полиция в подозрении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета считает организатором убийства Павла Шеремета атошника и музыканта Андрея Антоненко. Причем мотивом его называется стремление продвигать свои националистические взгляды о величии арийской расы, а также дестабилизировать ситуацию в стране. Следовательно, никаких заказчиков убийство нет. Все задумал сам Антоненко вместе со своими соратниками.

"Страна" опросила украинских журналистов и узнала, верят ли они в эту версию.

Алеся Бацман, главред сайта "Гордон".

"Я не могу пока сказать верю, или не верю. Как я поняла, нам показали только первую дозу информации по этому делу. Ожидаю, что появится больше. По тому, что я услышала, нет оснований делать вывод, что заказчики не будут названы. Я думаю, что следствие в любом случае должно установить личности заказчиков преступления. По версии о том, что мотив убийства Шеремета - дестабилизация ситуации в стране, то здесь нужно больше информации, чтобы понять, так это или нет.

Конечно, то, что мы уже увидели - шокирует. Но это не дело веры. Это дело фактов и доказательств. Как и все журналисты и вся небезразличная часть страны, я жду суда и рассчитываю на то, что он будет публичным. Учитывая резонанс этого дела, я надеюсь, что приговоры будут справедливыми. Общество просто не позволит в таком резонансном деле сфабриковать доказательства или опровержение вины в суде. Я думаю, что, исполнители будут наказаны, а что касается заказчиков - не уверена, потому что не вижу полной картины. Когда у меня сложится пазл, выходим ли мы на заказчиков по версии следствия или нет. Рано пока говорить”.

Денис Иванеско, главный редактор информационного агентства "Українські новини".

"Полиция показала результат своей работы - журналисты засомневались, что свойственно журналистам. Результаты работы неоднозначные, и я не могу назвать их очевидными. Косвенных улик для объявления подозрения достаточно, прямых улик мне не хватило. Мне не ясен мотив группы подозреваемых. По версии следствия, их мотивом было продвижение собственных националистических идей и дестабилизация ситуации в стране.

Они же все-таки не Джордж Сорос, да и Павел Шеремет был известным и уважаемым журналистом, но не той фигурой, чье убийство может дестабилизировать ситуацию в стране. Странно все это.

Для того, чтобы назвать подозреваемых убийцами нужны прямые доказательства. В Facebook читаю обсуждения, которые превратились в "верю-не верю". На данном этапе, заказчик - это второй вопрос. Главное, найти исполнителей, чтобы справедливость восторжествовала. Понятное дело, что в среде АТОшников и волонтеров, которых многие прославляют, полно грязи. Мы их иконизируем, а судя по прослушке, которую опубликовала полиция - это болото. Больше всего меня поразила женщина, которая работает детским врачом, а хочет бомбить Киев из градов. Это террористка. Как можно лечить детей, когда ты мечтаешь их убивать. Ей точно стоит сменить профессию, если не посадят".

Сергей Лямец, журналист и блогер.

"Это выглядит очень плохо. В том смысле, что нет доверия к следствию. Я не верю, что по этим людям, как минимум, доведут следствие до конца. Не верю, что это они действительно совершили убийство. Вся ситуация больше похожа на срежиссированный театральный акт. Имиджевая акция, которая нужна была министру Авакову. Он хотел показать эффективность своих действий на посту министра. Показать Зеленскому, что он выполнил запрос общества на справедливость. Хотя это и не так.

Я подозреваю, что за этим всем стоит что-то другое и не удивлюсь, если по итогу Аваков станет кандидатом на пост премьер-министра. Возможно, это конспирология, но я не удивлюсь, если все задержанные вчера по итогу выйдут на свободу с прекрасным прикупом. Но это будет потом. Получат ли правоохранители и президент с вчерашнего концерта дивиденды? Очевидно, что да. Разумная часть общества скептически отнесётся ко всему происходящему, но большая часть населения не в курсе всего, что происходит. А тут по всем каналам рассказывают, что раскрыли дело Шеремета. Часть общества эту историю обязательно проглотит так же, как глотали то, что делал Порошенко".

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж с суда над подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета.