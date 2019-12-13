Съемочную группу журналистов телеканала "НТВ" (Россия) не пустили в Украину, когда те проходили паспортный контроль в аэропорту "Борисполь". Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого журналиста Павла Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными.

По его словам, во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично. "Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Мы разбирались, как российских журналистов не пускали в Украину и почему пустили со "Звезды" сейчас.

Напомним, что в Украину пустили съемочную группу российского канала "Звезда".



