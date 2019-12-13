15 марта 2020 на 179 округе в Харьковской области пройдут промежуточные выборы народного депутата Украины из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, назначенного главой Харьковской ОГА. Об этом сообщает Центризбиркома на своей странице в соцсети.

"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ЦИК поступило постановление ВР о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Харькова Кернес заявил, что губернатор Кучер отказывается с ним встречаться.

Также мы сообщали, чем займется новый харьковский губернатор Алексей Кучер, которого называют человеком Авакова.