Патриарх Украинской православной церкви (КП) Филарет обвинил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в намерении присвоить недвижимость церкви Киевского патриархата. Об этом священнослужитель заявил на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Митрополит Епифаний так рьяно борется за уничтожение Киевского патриархата. Ему нужен не Киевский патриархат, а недвижимость. Поэтому он хочет забрать недвижимость Киевского патриархата, а эта недвижимость есть по всей Украине", - сказал Филарет.

По его словам, 20 декабря 2019 года состоится организованный прихожанами форум в защиту Киевского патриархата.

Филарет также заявил, что Министерство культуры, молодежи и спорта незаконно ликвидировало регистрацию УПЦ (КП), как юридического лица. Поэтому он собирается обратиться к представителям миссий ОБСЕ и ООН по правам человека за помощью в возвращении регистрации и сохранении УПЦ (КП).

По мнению Филарета, Киевский патриархат - это единственная независимая церковь в Украине, поэтому ее нужно поддержать. Он также добавил, что результаты объединяющего собора 15 декабря 2018 года являются негативными, поскольку появление Православной церкви Украины еще больше раскололо общество.

Ранее "Страна" писала о том, что Епифаний назвал Филарета бессознательной "рукой Кремля".

Также мы сообщали, что глава ПЦУ Епифаний заявил, что украинское общество пока не готово праздновать Рождество 25 декабря.