Ветеран АТО Владислав Грищенко с позывным "Буча", который вместе с женой "Пумой" может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета, занимался мародерством на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила журналист Татьяна Заровная в Facebook.

"Нашла! Похоже, это он и есть - мародер Буча (которому жена Пума звонила в СИЗО, чтобы обрадовать самоубийством побратима, вызванного на допрос). В 2014 году на мародерство в Песках принято было закрывать глаза. Всякий, кто позволял себе сказать слово против, сильно рисковал", - пишет она.

Как отмечает Заровная, в сети было найдено видео, на котором человек, "как 2 капли воды похожий на Бучу", вместе с сослуживцами ограбил дом известного бизнесмена Владимира Разумовского в Песках в Донецкой области. После чего, семью Разумовского начали шантажировать подрывом дома.

"Цитата: "— Я жила там с мужем и детьми, мой муж тоже никогда не состоял в Партии регионов

— Вас интересует дом в Песках по улице Зеленой?

— Да, это мой дом.

— Его собираются заминировать и взорвать.

— Зачем?

— Там живут регионалы.

— Что нужно сделать, чтобы дом не взорвали? Я хотела бы забрать детские фотографии и рисунки, это часть нашей жизни.

— Я сейчас поговорю с ребятами. Если разрешат, Вы напишите мне список и я вам отправлю новой почтой. Вы — гражданское лицо, Вас туда не пустят

— А могу я приехать туда вместе с Вами, чтобы самой собрать вещи?

— Сейчас поговорю с ребятами и перезвоню.

SMS 2 (стилистика автора сохранена):

Ирина Николаевна! скидую вам, номер счета приват-банка. Человек подставной, его не проверите. на этот счет 20 тис.у.е в гривнах, на перевод ровно сутки, иначе ви понимаете. проходит перевод вас туда провезут. будет шум вокруг, дома нет.ждем. разговор после перевода", - говорится в посте.

Видео: YouTube/Mykola Vorobiov

По мнению журналистки, именно мародерством можно объяснить деньги, найденные у Пумы и Бучи, а не гонораром за заказной подрыв.

"Кстати, вот и версия для защиты Пумы и Бучи - может, их обогащение вовсе и не гонорар за заказные подрывы? Мародерством в АТО тоже можно объяснить квартиры и машины...", - отмечает она.

Скриншот: Facebook/Татьяна Заровная

Как сообщалось, 12 декабря стало известно, что один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, проходивший в качестве свидетеля, застрелился после вручения повестки на допрос.

Ранее "Страна" выяснила подробности дела в Ивано-Франковской области, по которому проходят АТОшники Владислав Грищенко (с позывным Буча) с женой Инной (Пумой).