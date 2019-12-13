Вчера, 12 декабря, на российском тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар. Пострадало более десяти человек. Минимум двое погибли.

"Страна" собрала информацию, которая известна о случившемся, а также чем уникально это судно.

Что известно о пожаре

По предварительным данным, возгорание случилось во время сварочных работ. Издание "Коммерсантъ" описала случившееся более детально.

По словам собеседников издания, горячая сварочная окалина по вертикальному, идущему через все палубы крейсера кабельному каналу провалилась вниз. Там она должна была упасть на чистый пол, но вместо этого попала на оставленную кучу мусора. Так как отходы состояли в основном из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта смазки и растворители, мусор загорелся и трюм сразу заволокло дымом.

Сначала площадь возгорания составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 метров. Загорелось дизельное топливо.

Сегодня в России сообщили, что при ликвидации пожара погиб один военнослужащий-контрактник Северного флота, а также один офицер из состава службы живучести корабля пропал без вести. Позже обнаружили тело второго погибшего, его личность еще не установлена.

Первый военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений. Пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Фото: ТАСС

Кроме того, несколько членов экипажа крейсера получили травмы дыхательных путей во время тушения пожара.

Военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Заявлено, что общее число пострадавших составило 14 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Расследовать причины пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет межведомственная комиссия, в ее работе примет участие Объединенная судостроительная корпорация. Рабочую группу от корпорации возглавит вице-президент по военному кораблестроению Владимир Королев, экс-главком ВМФ РФ.

Это горит крейсер "Адмирал Кузнецов".



Честно говоря, это от его обычного рабочего состояния ничем не отличается! pic.twitter.com/cCmse5ZEoq — Вашингтонский Обком (@_Fashington) December 12, 2019

Чем уникален "Адмирал Кузнецов"

Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: wikipedia.org

Крейсер "Адмирал Кузнецов" - это единственный тяжелый авианосец ВМФ России. Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

На момент пожара корабль был в процессе ремонта после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя. В походе крейсер сильно дымил.

Уже во время ремонта, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякове, в ночь на 30 октября 2018 года плавдок затонул. Один из кранов дока упал на палубу авианосца. В Минпромторге тогда заявили, что на корабле получили незначительные повреждение корпусные конструкции выше ватерлинии.

Корабль по контракту должен вернуться в состав ВМФ России в 2022 году.