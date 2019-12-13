Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке взрывчатки под авто взорванного журналиста Павла Шеремета - Владислав Добош заявил, что в словах его подзащитной, которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного".

Об этом он заявил в Печерском суде в комментарии журналистам. Его цитирует "УП".

"Давайте прокомментируем действительно. А что же такого сказала Юлия Кузьменко?... О том, что лупануть надо "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю?.. Что такого преступного она там сказала? Ничего", - говорится в опубликованном сообщении.

Адвокат также уверяет, что следствие "исказило" слова Кузьменко относительно волонтера Маруси Зверобой. Ведь, мол, говорилось о том, что новая власть ищет сакральную жертву и философствовалось о том, как общество это воспринимает. По словам Добоша, правоохранители "втюхивают побасенки". Адвокат добавил, что также держит дома "тревожный чемоданчик" на случай, "если заберут в СИЗО, чтобы жену не напрягать", но это не значит, что он кого-то убил.

В заседании суда по избранию меры пресечения Кузьменко - пауза. Дело в том, что адвокат ходатайствовал о заслушивании свидетелей, которые могли бы доказать местонахождение подозреваемой в день гибели Шеремета. Судья Сергей Вовк отказал Добошу и тот заявил отвод судье.

Теперь автораспределение суда должно определить судью, который рассмотрит ходатайство об отводе Вовка. Таким образом адвокат косвенно признает, что голос на аудиозаписях, которые представило следствие, принадлежит его подзащитной.

Мы разбирались, как полиция нашла среди атошников убийц Шеремета и забыла о заказчиках. Шеремета убили в Киеве летом 2016 года. Все подозреваемые, как и ожидалось, оказались связанными с добробатами и АТО (ООС) на Донбассе.

Глава МВД Украины сказал, что кое-кто из подозреваемых нажил на войне "квартиры и машины" .