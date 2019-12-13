Во время пленарного заседания Киевского горсовета в четверг, 12 декабря, депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Фото: kmr.gov.ua

"По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 года и до сих пределы города Киева не менялись. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города. Это делало невозможным разработку проекту по их изменению.

В сентябре текущего года были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок "УкрГИИГис" в 1989-1990 годах", - говорится в сообщении.

По решению депутатов, территория Киева может увеличиться на 2771 га за счет областной земли. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га. С учетом этих данных разработали проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82 635 га до 85 351 га.

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