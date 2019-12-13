"Слуга народа" Максим Бужанский, который угодил в список нардепов, которых могут лишить ноябрьской зарплаты за прогулы и игнорирование голосований, отреагировал на эту информацию. Он заявил, что у него нет ни одного прогула, передает корреспондент "Страны".

"У меня ни одного пропущенного заседания парламента. Это очень легко посмотреть, достаточно зайти на сайт ВР. Депутатских денег лишают за неголосование, за каждую из тысячи правок, которая вообще ни о чем. Прогулов у меня нет", - заявил "Стране" Бужанский.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал главе парламента Дмитрию Разумкову лишить выплат 81 депутата, которые пропустили 50% заседаний в ноябре и не участвовали в 30% голосования.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" предложили нардепов-хамов не пускать в Раду 5 дней подряд.

Также мы сообщали, что Рада не сможет принять до нового года законопроекты о рынке земли и Приватбанке из-за более 4000 правок.