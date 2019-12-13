Признанный виновным в коррупции сегодняшним решением суда глава НАБУ Артем Сытник в течение трех дней должен быть внесен в реестр коррупционеров НАЗК. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Кроме того, как отмечает Портнов, президент Украины должен выдать указ о его увольнении с должности на основании ст.6 Закона о НАБУ, согласно которого лицо, на которое в течение года налагалось административное взыскание за коррупционное правонарушение, не может быть назначено на должность директора НАБУ.

"Теоретическую дискуссию о том, что он же уже давно назначен исключаю. Если будет не согласен с формулировками, пусть обратится в суд. Ну и моральное право утратил. Не может возглавлять главный антикоррупционный орган страны лицо, признанное виновным первой и второй судебной инстанцией. А пока ждём Указ и новый конкурс на Директора НАБУ", - написал юрист.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1565

Напомним, что 6 сентября 2019 года Сарненский райсуд Ровенской области признал Артема Сытника виновным в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков (ч.1 ст.172-5 КУоАП), назначив ему в качестве наказания штраф 3400 гривен.

Речь идет о нашумевшей истории отдыха Сытника на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области. По сообщениям СМИ, сюда директор Бюро неоднократно приезжал отдыхать, в том числе - встречал здесь наступление 2019 года. И якобы каждый раз "релакс", проживание и питание Сытника обходились в суммы порядка 100 тыс грн.

Расплачивался за досуг Артема Сергеевича его приятель - бизнесмен Николай Надейко. Соответственно, эти щедроты не были отображены в декларации чиновника.

Как полагают оппоненты Сытника, если админпротокол о признании его коррупционером вступит в законную силу, то это должно послужить основанием для увольнения Артема Сергеевича.

Подробности и подоплеку этой истории "Страна" рассказывала еще в сентябре. С этой статьей можно ознакомиться здесь.