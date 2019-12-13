Представители защиты волонтера и детского медика Юлии Кузьменко заявили об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будут решать этот вопрос", - заявил судья на заседании в пятницу.

До этого, после начала заседания, защита заявила об отводе судьи, в связи с недоверием к нему, обоснованном его действиями во время задержания Кузьменко и обысков по месту ее жительства.

Около 17:00 суд стал рассматривать отвод судьи.

Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Заседание по избрании меры пресечения Кузьменко проходило в открытом режиме. В начале заседания судья удовлетворил прошение защиты, чтобы Кузьменко во время заседания находилась возле адвоката.

В зале находились депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, которая заявила о намерениях взять Кузьменко на поруки. Также на поруки подозреваемую готовы взять депутаты 8-го созыва Натальи Веселова, Оксана Корчинская и Николай Величкович, а также еще ряд других лиц, в частности, сотрудников и руководителей медицинских учреждений.

Согласно тексту подозрения, Кузьменко была непосредственным исполнителем убийства, а именно прикрепила взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Следствие просит взять Кузьменко под стражу.

Ранее "Страна" писала о том, как Аваков и Геращенко искали в убийстве Шеремета "русский след" и разгромили телеканал.

Также мы писали, как взорвали машину Павла Шеремета и что произошло три с половиной года назад.