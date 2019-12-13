Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента России Владимира Путина в ложных утверждениях по делу убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира, которое было организовано российскими спецслужбами. Об этом сообщает издание Zeit Online.

Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" назвал убитого мужчину "боевиком и убийцей" и заявил, что Германия отказалась от российских запросов на его экстрадицию. Однако Маас опроверг заявление Путина в эфире телеканала ZDF в четверг вечером: "Об этих упреках, о которых было сказано сейчас, федеральному правительству никогда не сообщалось", - заявил он. Ранее Минюст ФРГ также опровергло слова президента РФ.

"Все это звучит немного как оправдание. Это звучит комично", - добавил глава МИД Германии.

Ранее мы сообщали, что 23 августа в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Полиция задержала подозреваемого на месте убийства. При нем был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова, который он получил за неделю до выезда за границу.

Расследовательская группа Bellingcat предполагает, что подозреваемый в убийстве – россиянин Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен Россией в международный розыск по делу об убийстве предпринимателя. Однако через полгода розыск остановили. Официально о личности задержанного не сообщается, однако сам он заявил, что у него есть российское гражданство.

"Страна" писала, что Германия объявила двоих сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве.

Также напомним, что вчера Россия зеркально выслала из страны двух немецких дипломатов.