На трассе между Черниговом и Меной случилось серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека и еще трое получили травмы. Об этом сообщили в полиции Черниговоской области в пятницу, 13 декабря.

Как сообщается, авария произошла около 9 часов утра на региональной трассе Р-12 Чернигов - Гремяч в районе поселка Березна, где столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. В результате ДТП трое мужчин скончались. Две женщины и еще один мужчина с травмами были госпитализированы.

Фото: сn.npu.gov.ua

По факту аварии начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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