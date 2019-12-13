На скандальный интернет-ресурс "Миротворец", на котором недавно публично объявляли об остановке своих серверов, намерены вносить журналистов российских Первого канала, телеканалов Россия 1, Россия 24, НТВ-Мир, Звезда, Life и новостного сайта RT.

Об этом говорится в сообщении сайта, опубликованном 13 декабря.

Как указало в публикации, "без суда и следствия" в чёрные списки (т.н. "Чистилище") будут попадать журналисты Первого канала, телеканалов Россия 1, Россия 24, НТВ-Мир, Звезда, Life и RT.

Ранее на "Миротворце" сообщили, что намерены внести "в черный список" приехавших в Киев впервые за несколько лет журналистов телеканала Звезда.

Как сообщала "Страна", продюсера Юрия Бардаша внесли в базу "Миротворца" после интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором он высказал свое мнение о конфликте на Донбассе и заявил о беспределе в Украине.