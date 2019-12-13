В Чернигове продолжается вспышка гепатита А. Зафиксировано уже 44 случая заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета в пятницу, 13 декабря.

Согласно информации, по данным Черниговского областного лабораторного центра Минздрава, всего по состоянию на 12 декабря в Чернигове заболели гепатитом А 44 человека. Из них - 30 человек заболели в больших коллективах (28 учащихся и 2 человека из персонала школы №7) и еще 14 человек заболели от контакта с заболевшими.

Из всех больных клинически, то есть когда уже начали появляться симптомы, болезнь выявлена в 23 случаях, в 21 случае диагноз установили биохимически (по анализам во время обследований). Госпитализированных по состоянию на 12 декабря - 42 человека из 44 заболевших, в том числе учащихся - 27, взрослых - 12, еще один ребенок, который не посещает детсад, а также воспитанник ДОУ №45 - один, ДОУ №69 - один. Также зарегистрирован случай в ДОУ №60 - это помощник воспитателя, которая заболела дома как контактное лицо.

Пролечены, выздоровели и выписаны из больницы уже 32 человека. До сегодня еще находятся в стационаре 10 человек (4 детей и 6 взрослых). В очагах заболеваний проведены необходимые мероприятия, в частности, дезинфекция. Проводится лабораторное обследование контактных лиц. Главный врач детской поликлиники №1 Людмила Овсиенко прокомментировала, что медики прилагают все усилия для того, чтобы уменьшить распространение болезни и ликвидировать.

Как сообщала "Страна", в конце октября в Чернигове в школе № 7 произошла вспышка гепатита А. Занятия в этой школе тогда приостановили до конца недели из-за болезни.

Напомним, что гепатит С теперь разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет.