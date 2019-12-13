В Одесской области украинские правоохранителями был обнаружен трубопровод, который использовался для нелегальной перегонки спирта из Молдавии в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Силовики уточнили, что пластиковая труба пересекала границу в районе села Кучурган Раздельнянского района. Отрезок трубы с вентилем обнаружили в гараже частного дома. При обысках правоохранители нашли четыре 250-литровые бочки с алкоголем и больше ста пустых.

По факту проводится расследование по статье о злоупотреблении властью. В причастности к организации этой схемы контрабанды спирта прокуроры подозревают чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

В октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал показухой борьбу с контрабандой в стране. По его мнению, таможенные органы работают неэффективно из-за недостаточного количества контрольно-пропускных пунктов на границе.

Также "Страна" писала о том, что "король контрабанды" Вадим Альперин вышел на волю под залог в 70 млн гривен.