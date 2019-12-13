Американский президент Дональд Трамп поставил новый личный рекорд по числу опубликованных им за сутки постов в Twitter. Об этом сообщает The Hill.

Как подсчитало издание, за стуки 12 декабря Трамп написал 123 твита или ретвита. Прошлый рекорд президент установил несколькими днями ранее, выпустив 105 твитов за сутки.

Большинство его сообщений касались слушаний по импичменту в юридическом комитете Конгресса. Твиты носили критический характер и были направлены против демократов.

Юридический комитет заседал больше 14 часов, обсуждая две статьи импичмента против Трампа (злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса). Ожидается, что голосование по статьям обвинения на комитете состоится в пятницу. Кроме того, Палата представителей рассмотрит вопрос импичмента на следующей неделе, до рождественских каникул.

Ранее сообщалось, что конгрессмен объяснил в Twitter, почему Трамп задержал помощь Украине.

Также мы писали, что Трамп удивился в Twitter, почему Евросоюз перестал помогать Украине.