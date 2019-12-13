В здании управления ГСЧС Одесской области на Прохоровской проходит обыск после смертельного пожара в одном из учебных заведений города. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) изымают материалы проведенных проверок с 2014 года. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

В ГБР подозревают сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в служебной халатности.

В отношении пожарных открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность). Сотрудники ГСЧС должны были регулярно проверять соблюдение правил пожарной безопасности в учебном заведении. Однако полиция не нашла огнетушителей в колледже, которые должны там быть, как и в любом учреждении.

Также во время пожара в учебном заведении не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Мы разбирались в причинах трагедии.

Как сообщала "Страна", в Одессе закончили разбор завалов сгоревшего колледжа. Погибли 16 человек. Опознать без экспертизы ДНК удалось только пятерых.

Напомним, что суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест.