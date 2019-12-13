Законопроект президента Зеленского "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства" вносит поправки в ряд украинских законов. Об этом говорится в тексте документа.

Так, согласно президентскому законопроекту о гражданстве, в ряд законов вносятся следующие поправки:

Работать в органах местного самоуправления не могут иностранные граждане. Членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания не может быть иностранный гражданин. На военную службу по контракту лиц офицерского состава не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства Глава и члены нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере финансовых услуг, могут быть уволены при установлении у них другого гражданства. Члены ЦИК должны будут подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. Члены Кабмина не могут быть иностранцами и обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. Сотрудники Антикоррупционного бюро не могут быть иностранцами и обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. На должности главы Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и замглавы не могут быть назначены иностранные граждане. Претенденты на должности прокурора, полицейского и госслужащего обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. Полномочия директора ГБР и его первого зама могут быть прекращены при установлении у них другого гражданства. Члены Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должны подавать декларации об отсутствии гражданства другой страны.

Как стало известно ранее, Зеленский подал на рассмотрение в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Согласно ему отдельные категории лиц освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины. Тем самым документ легализует двойное гражданство.

Также Зеленский предложил читать присягу вступающим в украинское гражданство. Позже стало известно, что, согласно законопроекту, россияне смогут получить украинские гражданство и не будут читать присягу на верность Украине.