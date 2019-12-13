Регламентный комитет Верховной Рады предложил спикеру парламента Дмитрию Разумкову с лишить выплат 81 депутата, которые пропустили 30% заседаний в ноябре. Об этом говоритися в документе, опубликованном на сайте парламента.

В число прогульщиков попали замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, "слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский, а также депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко.

Согласно законодательству, нардепу ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем, нардепы получают 30-40 тысяч гривен.

Скриншот: reglament.rada.gov.ua

Напомним, Рада приняла законопроект о лишении депутатов зарплат за прогулы 16 октября.

Также мы сообщали, что Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство.