Руководителю Офиса Президента Андрею Богдану за ноябрь было начислено 46 тысяч гривен зарплаты, однако она не была ему выплачена. Напомним, что Богдан и его команда проработали бесплатно первые три месяца.

Об этом сообщает издание Українські Новини.

"Руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработная плата депонирована", - сказано в ответе на запрос журналистов в Государственное управление делами.

Ответ Государственного управления делами на запрос Українських Новин. Источник: ukranews.com

Депонированной считается зарплата, которая была получена предприятием для оплаты труда сотрудника, но не была выплачена ему в установленный срок (в течение 3 рабочих дней). Сообщается, что причины невыплаты Богдану зарплаты в ответе не указаны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский и заместители Андрея Богдана получили ноябрьскую зарплату. Гаранту была начислена зарплата в размере должностного оклада - 28 тысяч гривен. "Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено", - говорится в ответе. Однако из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом выплаченная Зеленскому зарплата за ноябрь составила 22 540 гривен.

Ответ Государственного управления делами на запрос Українських Новин. Источник: ukranews.com

У одного из заместителей Богдана, Игоря Жовквы, заработанная в ноябре сумма незначительно выше, чем у Богдана - 46 451 гривна, а у остальных - еще ниже.

Первый заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов заработал меньше всех - 19 592 гривны, и после выплаты налогов и сборов получил 15 772 гривны.

Остальным заместителям Богдана было начислено от 35,2 до 38 тыс. гривен зарплаты за ноябрь.

Так, зарплата Юрия Костюка составила 35 150 гривен, Юлии Ковалив - 35 924 гривны, Кирилла Тимошенко - 36 128 гривен, Андрея Смирнова - 37 274 гривны, Анны Коваленко - 38 024 гривны. Из начисленных им сумм выплачено от 6,9 тыс. до 7,4 тыс. гривен налогов.

Также сообщается, что руководство Государственного управления делами заработало в ноябре больше Зеленского и его Офиса. Управление подчиняется Зеленскому и обеспечивает деятельность президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и других госорганов.

Руководителю Госуправления делами Сергею Борзову было начислено 87 800 гривен, а его заместителю Сергею Прилипко - 86 550 гривен зарплаты за ноябрь. Суммы налогов составили 17,1 тыс. и 16,9 тыс. соответственно.

Ответ Государственного управления делами на запрос Українських Новин. Источник: ukranews.com

Ранее "Страна" писала о том, что пресс-секретарь президента Украины Мендель заявила, что получает 25 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали, что в октябре министр по вопросам ветеранов получила зарплату меньше, чем ее заместители.