Печерский суд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь - одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, в виде домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Следствие считает, что медик из 25-й аэромобильной бригады вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. После чего киллеры - Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - подложили взрывчатку под машину Шеремета.

Дугарь подозревают по части 3 статьи 28 УК Украины. Это совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит от 10-15 лет до пожизненного.

Оксана Корчинская (на фото в центре) говорит, что на момент убийства Яна была в военной части, а на момент, когда было сделано её фото для экспертизы, она была за границей.

Фото: Страна.ua

Сегодня в этом же суде будут рассматривать и меру пресечения для киллерши Кузьменко.

"Страна" следит за избранием меры пресечения фигурантам этого дела.

Напомним, что для других подозреваемых - Антоненко и Кузьменко, ГПУ будет просить арест без права залога.

Также читайте о том, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".