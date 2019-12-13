Из текста документа об упрощенном получении гражданства Украину, предложенным президентом Владимиром Зеленским следует, что россияне все же смогут получить украинский паспорт, хотя ранее утверждалось обратное.

Как указано в документе, для получения украинского гражданства россияне должны будут доказать свое политическое преследование в Российской Федерации. Соответствующую бумагу будет выдавать МИД Украины.

Кроме того, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский предложил читать присягу при вступлении в гражданство Украины. Но это смогут сделать не все. Российские граждане, принимающие гражданство Украины, в качестве исключения не будут читать присягу.

Также мы писали, что Рада упростила оформление удостоверяющих личность и гражданство Украины документов жителям зоны АТО и переселенцам.