Тело второго погибшего обнаружили спасатели на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ВМФ России, на котором в течение суток полыхал пожар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"На второй палубе найдено тело. Личность погибшего еще не установлена", - сказал собеседник агентства.

Расследовать причины пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет межведомственная комиссия, в ее работе примет участие Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

"Рабочую группу от корпорации возглавит вице-президент по военному кораблестроению Владимир Королев (экс-главком ВМФ РФ,- Ред.). Результаты проверки будут представлены президенту Объединенной судостроительной корпорации Алексею Рахманову ", - говорится в сообщении ОСК.

Напомним, пожар на военном судне вспыхнул утром 12 декабря во время сварочных работ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее "Страна" писала о том, что в Мурманске кран рухнул на крейсер "Адмирал Кузнецов" и повредил корпус и палубу.

Также мы сообщали, что в Мурманске, где ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов", утонул плавучий док. Травмированы четыре человека.