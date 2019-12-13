Стоимость праздничного стола на Новый Год для семьи из четырех человек составит в среднем 1620,70 грн, а с добавлением таких деликатесов, как красная рыба и икра – 2294 грн. Об этом сообщает национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

По данным экспертов, по сравнению со стоимостью праздничного стола в 2019 году, средняя сумма повысилась на 5,6%. Отмечается, что в опубликованный расчет основывается на меню из традиционных праздничных блюд к Новому году: салаты, мясные и рыбные блюда, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также напитки.

Так, эксперты вычислили, что три кг салата "Оливье" будут стоить 140 грн, что почти на 8% дороже, чем в 2019-ом. Традиционная "Селедка под шубой" обойдется в 120,22 грн, но за полтора кг. Здесь цена подскочила на 1,6%. За колбасную нарезку надо будет отдать минимум 80 грн, а вот общая стоимость мясных продуктов в новогоднюю ночь составит 362,50 грн.

Сельдь будет иметь цену в 100 грн, твердый сыр – 60 грн, сливочное масло – 34 грн. Средняя сумма за овощи равна 181,71 грн. Фрукты, говорят эксперты, обойдутся дешевле – примерно в 93 грн. Еще учли стоимость хлеба – около 23 грн, и конфет – 170 грн. Шампанское будет стоить от 100 грн за бутылку, коньяк – как минимум дороже в полтора раза.

Безалкогольные напитки обойдутся в меньшую сумму, примерно в 77 грн. Тем, кто будут покупать красную икру или рыбу, надо потратить еще 470 грн.

Сообщается, что в своих расчетах специалисты использовали цены продуктов за 6 декабря.

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