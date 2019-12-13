Генпрокуратура засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в ГПУ Государственным бюро расследований. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских новостей.

Издание запрашивало информацию о том, принято ли решение относительно проекта подозрения в отношении Порошенко, и если нет, то почему. При этом Генпрокуратура отказалась сообщать какую-либо информацию, сославшись на ст 222 Уголовного процессуального кодекса, отметив, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

В ноябре ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко. В документе идет речь о подозрении экс-президента в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Документ: ukranews.com

Напомним, что ГБР открыло дело против Порошенко из-за Минских соглашений.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко за подписание Минских соглашений.