В начале следующего года в Украине может ускориться инфляция от временного ослабления курса гривни. Такой прогноз дает Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Finclub.

Уточняется, что к концу 2019 ожидается уровень инфляции ниже, чем прогнозировали. Это связано с существенным укреплением обменного курса.

"В течение I квартала 2020 формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.

Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренный перенос на потребительские цены.

Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановления трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее "Страна" писала о том, что темпы инфляции в Украине в ноябре упали до 0,1%.

Также мы сообщали, что МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.