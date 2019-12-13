Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства. Его слова передает БЕЛТА. "После докладов министров жить не хочется", - поделился президент. По его словам, как правило, подчиненные с утра напакостят, но к обеду ситуация улучшается: "вроде какое-то солнце показалось из-за туч".

Также он сообщил, что у главы государства могут возникнуть трудности с тем, чтобы уснуть ночью. Подробностями своей жизни Лукашенко поделился на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов страны.

Он сравнил свою профессиональную деятельность с карьерой врача. "Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени встать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется", — рассказал он, добавив, что это почти как у него.

В октябре Лукашенко выступал перед студентами Академии управления и рассказал, кем он хотел бы работать после окончания президентского срока. По его словам, после ухода с президентского поста он предпочел бы стать ректором "где-то в учреждении". Однако, как отметил Лукашенко, он не может "сам себя назначить перед уходом".

В мае глава Александр Лукашенко призвал учреждения высшего образования страны обратить внимание на более практико-ориентированную подготовку специалистов.

Мы разбирались, что решили Владимир Путин и Александр Лукашенко по союзу России и Беларуси. Москва и Минск снова пытаются стать на путь более тесной интеграции. И вдохнуть новый смысл в понятие Союзного государства. По сути полноценно объединиться. Они намерены еще раз встретиться для обсуждения вопросов Союзного государства почти под Новый год.

Напомним, что Владимир Зеленский по телефону согласовал президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен выделение Украине 500 млн евро.