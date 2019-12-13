Фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews.

Как сообщается, проходить вечеринка будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Отмечается, что кроме депутатов на вечеринку прибудет Офис президента и Кабмин. Поэтому в то, что корпоратив вложиться в миллион верится с трудом. Более реальная цифра, по мнению журналиста Андрея Павловского, составляет 2-3 миллиона гривен.

По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Накануне журналисты из Бигус.инфо опубликовали расследование, где рассказали, что правоохранители во время одного из обысков нашли печати всех этих разных фирм- спонсоров в одной квартире.

"Конечно же можно поверить, что работают предприниматели, налоги платят, создают рабочие места и тут деньги партии дают, чтобы те с салютами отгуляли новогодний корпоратив. Я мало в это верю. Спонсоры которые платят за такой банкет хорошо понимают, что Слуги народа еще отработают вложенные в гулянку деньги", - пишет Павловский в Facebook.

Скриншот: Facebook/Андрей Павловский

Ранее сообщалось, что среди спонсоров "Слуги народа" оказались обнальные конторы.

Также мы писали, что "Слуг народа" созывают на новогодний корпоратив. Названы место и время.