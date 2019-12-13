Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, тем самым признав главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным по делу о нашумевшем отдыхе в охотничьем хозяйстве. Об этом нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил в Facebook.

"Сытник проиграл аппеляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро", - написал Дубинский и привел решение суда первой инстанции.

Фото: Facebook/ Александр Дубинский

Напомним, что 6 сентября 2019 года Сарненский райсуд Ровенской области признал Артема Сытника виновным в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков (ч.1 ст.172-5 КУоАП), назначив ему в качестве наказания штраф 3400 гривен.

Речь идет о нашумевшей истории отдыха Сытника на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области. По сообщениям СМИ, сюда директор Бюро неоднократно приезжал отдыхать, в том числе - встречал здесь наступление 2019 года. И якобы каждый раз "релакс", проживание и питание Сытника обходились в суммы порядка 100 тыс грн.

Расплачивался за досуг Артема Сергеевича его приятель - бизнесмен Николай Надейко. Соответственно, эти щедроты не были отображены в декларации чиновника.

Как полагают оппоненты Сытника, если админпротокол о признании его коррупционером вступит в законную силу, то это должно послужить основанием для увольнения Артема Сергеевича.

Подробности и подоплеку этой истории "Страна" рассказывала еще в сентябре. С этой статьей можно ознакомиться здесь.