Сегодня, в рамках мероприятия The Game Awards, корпорация Microsoft официально представила игровую консоль следующего поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett. Устройство поступит на полки магазинов к концу следующего года, в сезон рождественских и новогодних праздников.

По словам руководителя Microsoft Xbox Фила Спенсера, будущая приставка примерно в четыре раза мощнее актуальной Xbox One X. Консоль имеет процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, SSD-накопитель NVMe и оперативную память GDDR6. Xbox Series X поддерживает 8К-игры с частотой 120 кадров в секунду и технологию трассировки лучей.

По словам Спенсера новая модель имеет прямоугольную форму, чтобы ее можно было использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.

И хотя Microsoft полностью раскрыла дизайн Xbox Series X, подробных технических характеристик, помимо тех, что были названы ранее, в рамках второй фазы анонса не предоставили.

Вместе с новой консолью в Microsoft анонсировали и новый беспроводной геймпад. По словам Спенсера, эргономика контроллера будет идеальной для большинства игроков. На аксессуаре появится кнопка "Поделиться", с помощью которой можно сделать скриншот или снять игровой ролик. Контроллер будет поставляться с новой консолью и поддерживать актуальную Xbox One X и ПК на Windows 10.

Известно, что одним из первых эксклюзивов для приставки станет Hellblade 2, игра созданная на движке Unreal Engine 4. Ее срок выхода не сообщается и пока неизвестно, будет ли она продаваться в комплекте с новой консолью.

Эксперты игровой индустрии прогнозируют, что Microsoft выпустит в 2020 году сразу две консоли — флагман и более доступную модель для облачного гейминга. Компания пока не подтвердила, но и не опровергла эти предположения.

Напомним, ранее мы сообщали, в Google и Microsoft готовят технологическую революцию в мире виртуальных игр.

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