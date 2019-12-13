Сегодня, 13 декабря, скандальный экс-супруг известной телеведущей Снежаны Егоровой Антин Мухарский огорошил новостью о том, как спецназовцы пришли в его квартиру на Подоле и выломали там двери. В помещении находилась семья, которая арендовала жилплощадь.

"Страна" собрала всю информацию про обыски в квартире Мухарского.

Зачем обыскивали квартиру Мухарского

Украинский музыкант и художник Антин Мухарский, выступающий с националистическими песнями под псевдонимом Орест Лютый, сообщил, что в его квартиру в 5:30 13 декабря вломились люди в масках и бронежилетах, которые выломали двери. Обыски длились 5 часов.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов", - написал он на своей странице в Facebook.

Артист отметил, что не знает о причинах обыска.

Он также опубликовал видеообращение, в котором рассказал о подробностях обыска. По его словам, спецназовцы не предъявили документы, а также решение суда или постановление прокуратуры на проведение обыска. При этом они положили на пол лицом вниз находившихся в квартире четырех людей, изъяв у них мобильные телефоны и всю компьютерную технику.

"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого кричащего инцидента, когда в стране начинается настоящее беззаконие и в любую квартиру могут ворваться представители так называемых силовых структур", - заявил Мухарский.

Он провел аналогии со вчерашним брифингом МВД и назвал улики задержанным по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета необоснованными. Мухарский также раскритиковал власть и лично президента Владимир Зеленского за обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета его друга, киевского рокера Андрея Антоненко, известного под псевдонимом Riffmaster.

Днем ранее Мухарский записал видео в поддержку атошника Антоненко, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

"Это один из самых смешных элементов шоу, которые нам сегодня власть представила под руководством руководителя студии "Квартал 95" и по совместительству президента Украины Владимира Зеленского. С креативом и сценарными кадрами у них все в порядке, с одним отличием, что вместо Юзика, Кошевого и Лены Кравец сегодня на подтанцовках Зеленскому выступали министр МВД, генпрокурор Рябошапка, полковники и высшие чины силовых структур Украины", - заявил артист.

В конце видео музыкант вспомнил "народное творчество", ранее адресованное экс-президенту Виктору Януковичу. "Правлению Зеленского не прошло еще и 7 месяцев, но снова актуализировалось в другом формате это народное творчество - спасибо жителям Кривбасса за президента пи@араса", - прокричал Мухарский.

С чем связаны обыски у него - Мухарский не объяснил. Но у него, как известно, есть затяжной конфликт с бывшей супругой из-за огромных алиментов.

Впрочем, пока нет даже полной уверенности в том, что обыск имел место. Пока эта информация известна лишь со слов Мухарского. Не исключено, что музыкант мог воспользоваться обысками, которые идут сейчас по делу об убийстве Павла Шеремета, чтобы заявить о себе.

Радикал и алиментщик. Кто такой Мухарский

Националистические песни "Ореста Лютого" можно назвать радикальными. Многие видео Мухарского содержали в названии нецензурную лексику, а клипы были посвящены негативному отношению автора к россиянам и событиям на Донбассе. В августе 2019 YouTube-канал Ореста Лютого был заблокирован за дискриминационные высказывания.

Мухарский также заявлял о необходимости перехода украинского языка на латиницу, чтобы "приблизить его к международному сообществу".

С фамилией Мухарского связан скандальный развод с телеведущей Снежаной Егоровой, которая родила от него троих детей - два сына, Андрей (2006) и Иван (2012), и дочь Арина (2010).

Егорова с Мухарским расстались еще в 2013 году, но официально развелись только в июне 2017 года. А спустя полгода, в декабре 2017 года Мухарский явился в Оболонский райсуд относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми.

Дело в томпо решению суда, который длился четыре года, должен платить Егоровой алименты в сумме 3000 долларов в месяц.

Перед тем, как войти в здание суда, Мухарский полностью разделся и повесил трусы на двери суда, прикрывшись лишь бумажкой с обвинениями. На камеру он заявил, что иск к экс-супруге Снежане Егоровой суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.

После этого он уехал в Европу, объясняя такой шаг напряженными отношениями с Егоровой. И тем, что не может платить столь гигантские алименты.

В сентябре 2018 года Мухарский тщетно добивался встретиться с детьми и даже оставлял им послание на стене рядом с домом, где они живут: "Дети, папа вас любит и ждет встречи. Позвоните мне. Андрей, Орыся, Иван".

Фото: facebook.com