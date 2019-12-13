В распоряжении "Страны" оказался текст присяги для новых граждан Украины в законопроекте президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства".

"Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины", - говорится в тексте.

Как стало известно ранее, Зеленский подал на рассмотрение в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Согласно ему отдельные категории лиц освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины. Тем самым документ легализует двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что Рада упростила оформление удостоверяющих личность и гражданство Украины документов жителям зоны АТО и переселенцам.

Также мы писали, что Рада приняла за основу проект закона о процедуре определения статуса лиц без гражданства.