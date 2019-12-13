В Киеве пес во время прогулки преподнес своей хозяйке роскошное кольцо с сапфирами и бриллиантами. Драгоценность была спятана в валявшемся на улице куске черного хлеба, который и стал добычей собаки по кличке Арчи. Забавный инцидент произошел 11 декабря на Харьковском массиве столицы. Об этом в соцсети рассказала хозяйка собаки Жанна Яременко, которая с помощью соцсети разыскивает владельца кольца.

"Арчи принес мне кусок черного хлеба. Положил возле моих ног и начал лаять. Поведение собаки удивило, потому что он не ест хлеб вообще. Решила посмотреть внимательнее, что он нашел. Взяла хлеб в руки, разломала. Моему удивлению не было предела. Золотое кольцо и явно с драгоценными камнями", - написала Жанна Яременко в соцсети.

В ломбарде, куда обратилась девушказа консультацией, ей подтвердили драгоценность ее находки - кольцо, действительно, золотое со вставками белого золота, а камни - бриллианты и сапфиры.

"Верну владелице, если предоставит оригинальную бирку к этому изделию, подтвердит размер, вес, чистоту бриллиантов и т. д. Для меня размер великоват. Не собака, а металлоискатель" - добавила Яременко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в больницу Каменского подкинули младенца с привязанными к его ручке двумя обручальными кольцами.

Также мы сообщали, что молодая пассия Петросяна показала в соцсети кольцо, похожее на обручальное.