Медики в украинских роддомах часто стимулируют роды в будние дни, чтобы не работать в выходные. Такое заявление сделал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он объяснил, что к подобному выводу пришел на основе объяснений экспертов и самих молодых родителей.

Министра смутила статистика родов в различные дни недели, свидетельствующая о том, что после 1990 года процент рожденных детей в будний день резко вырос.

"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!" - сказал Дубилет.

По его словам, эксперты объяснили эти цифры тем, что врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные, а пики рождаемости во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение.

"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья", - написал Дубилет. При этом он предположив, что медицинские решения в роддомах принимают не всегда в интересах ребенка, а часто исходя из других соображений.

Фото: facebook.com

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