Украинские силовики возвращают технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе. Об этом заявил представитель т.н. "ЛНР", пишет РИА Новости.

"Нами отмечается прибытие техники ВС Украины в районы разведения сил и средств", - заявили в "республике".



По их данным, на этой неделе "народная милиция" получила данные о семи единицах бронетехники на подконтрольной Киеву территории Золотого и двух БТР-80 в районе Станицы Луганской. Также бронетехника зафиксирована в районе подконтрольных Киеву Кряковки и Луганского у линии соприкосновения.

Напомним, что нормандская четверка не договорилась о полном разведении сил на Донбассе.

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