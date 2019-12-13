В пятницу утром в Житомирской области правоохранители задержали второго беглеца из Райковской исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Беглеца задержали сегодня утром, в 8:20 ч., в его же доме, где он ранее проживал до осуждения, в селе Малая Рача Радомышльского района", - говорится в сообщении.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о побеге из места лишения свободы (ч.2 ст.393 УК Украины), санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Напомним, 9 декабря из Райковской исправительной колонии сбежали двое осужденных. Одного из них удалось задержать уже на следующий день - он прятался в доме у своей знакомой.

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