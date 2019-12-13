За день до заявления о проведении обысков в квартире украинского музыканта и художника Антина Мухарского он записал видеообращение, в котором раскритиковал власти и лично президента за обвинение его друга, киевского рокера Андрея Антоненко, известного под псевдонимом Riffmaster. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"Это один из самых смешных элементов шоу, которые нам сегодня власть представила под руководством руководителя студии "Квартал 95" и по совместительству президента Украины Владимира Зеленского. С креативом и сценарными кадрами у них все в порядке, с одним отличием, что вместо Юзика, Кошевого и Лены Кравец сегодня на подтанцовках Зеленскому выступали министр МВД, генпрокурор Рябошапка, полковники и высшие чины силовых структур Украины", - заявил артист.

В конце видео музыкант решил вспомнить "народное творчество", ранее адресованное экс-президенту Виктору Януковичу.

"Правлению Зеленского не прошло еще и 7 месяцев, но снова актуализировалось в другом формате это народное творчество - спасибо жителям Кривбасса за президента пи@араса", - прокричал Мухарский.

Видео: Facebook/Антін Мухарський

После этого сам Мухарский сообщил, что в его квартире в Киеве в ночь на пятницу, 13 декабря, прошли обыски. По его словам, в его квартиру, где живут арендаторы, ворвались спецназовцы. Обыск длился 5 часов. При этом он не назвал никаких причин обыска.

Отметим, что Мухарский выступает под псевдонимом Орест Люты и исполняет националистические песни. Иногда весьма радикального толка.

Напомним, вчера стало известно, что киевского рок-музыканта Андрея Антоненко обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Незадолго до этого глава МВД Арсен Аваков написал, что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.