Яна Дугарь в суде по делу об убийстве Павла Шеремета. Скриншот из прямой трансляции
Яна Дугарь в суде по делу об убийстве Павла Шеремета. Скриншот из прямой трансляции

Печерский суд Киева сегодня изберет меру пресечения Яне Дугарь - одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. 

Следствие считает, что медик из 25-й аэромобильной бригады вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. После чего киллеры - Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - подложили взрывчатку под машину Шеремета. 

Сегодня в этом же суде будут рассматривать и меру пресечения для киллерши Кузьменко. 

Подозреваемых по этому делу задержали вчера. "Страна" проводила реконструкцию полицейской версии убийства. В которой, к слову, нет заказчиков преступления. 

Мы следим за избранием меры пресечения фигурантам этого дела. 

Суд по Дугарь. Прямой эфир

14:12 Оксана Корчинская (на фото в центре) говорит, что на момент убийства Яна была в военной части, а на момент, когда было сделано её фото для экспертизы, она была за границей.

Фото: "Страна"

14:08 Знакомая Яны, которая присутствует на суде, утверждает что Яна и Антоненко не знакомы. На фото она в полосатой кофте. Свое имя называть отказалась.

Фото: "Страна"

14:00 Все, кому не хватило места места в зале, находятся на улице. Среди них есть как журналисты, так и военные, которые, вероятно, пришли поддержать подозреваемых.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

13:43  С 16 июня и до 13 июля 2016 года Яна Дугарь была за границей - в Италии, утверждает защита. То есть в даты убийства и подготовки к нему.

Интересно, что ранее нардеп Зинкевич публиковала справку о том, что Дугарь в эти даты была в зоне АТО. 

Вот эта справка. То есть у Дугарь два противоположных алиби?

14:00 Все, кому не хватило места места в зале, находятся на улице. Среди них есть как журналисты, так и военные, которые, вероятно, пришли поддержать подозреваемых.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

13:41  Интересно, что прокурор ни слова не сказал о видео, которое вчера показали на брифинге МВД: там утверждали, что Дугарь ведет наблюдение за домом Шеремета. Адвокат говорит, что это вообще другой человек. 

13:38  Защита считает подозрение необоснованным. И удивляется, что за три года не собрали документов по участию Дугарь в этом деле. 

13:37  Адвокат рассказал, что Яну Дугарь задержали во Львове. 

13:36  Подозреваемой просят круглосуточный домашний арест. 

13:34  Дугарь подозревают по части 3 статьи 28 УК Украины. Это совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит от 10-15 лет до пожизненного. 

Прокурор говорит, что всех доказательств по Дугарь собрать не удалось. 

13:32  Пока в тексте "пидозры" основная информация идет о Юлии Кузьменко и Андрее Антоненко. 

13:28  Обвинение считает, что Дугарь вела незаконное наблюдение за Шереметом. 

13:25  Прокурор зачитывает подозрение Яне Дугарь. Текст - идентичный, как у Юлии Кузьменко. То есть подтверждена информация о том, что Антоненко был организатором. 

13:23  Нардеп Зинкевич собирается взять Дугарь на поруки. Она передала суду свое удостоверение. 

13:18  Судья приобщил к делу документы, по которым Дугарь уже ездила за границу и вернулась назад. Намекают, что она не сбежит, если оставить ее на свободе. 

13:16  Защита просит технического перерыва, поскольку ждет еще каких-то документов. 

13:14  Судья отклонил ходатайство прокурора о закрытом заседании. Пресса остается на месте. 

13:13  Рядом с Дугарь сидит нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич. 

13:10  Прокурор говорит, что часть материалов дела закрыта и не может зачитываться в открытом суде. Поэтому дело нужно закрывать от прессы. Адвокат против - говорит, что материалы дела уже были распространены вчера на брифинге МВД, также публиковались "пидозры" других участников процесса. 

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