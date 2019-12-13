Печерский суд Киева сегодня изберет меру пресечения Яне Дугарь - одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Следствие считает, что медик из 25-й аэромобильной бригады вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. После чего киллеры - Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - подложили взрывчатку под машину Шеремета.

Сегодня в этом же суде будут рассматривать и меру пресечения для киллерши Кузьменко.

Подозреваемых по этому делу задержали вчера. "Страна" проводила реконструкцию полицейской версии убийства. В которой, к слову, нет заказчиков преступления.

Мы следим за избранием меры пресечения фигурантам этого дела.

Суд по Дугарь. Прямой эфир

14:12 Оксана Корчинская (на фото в центре) говорит, что на момент убийства Яна была в военной части, а на момент, когда было сделано её фото для экспертизы, она была за границей.

Фото: "Страна"

14:08 Знакомая Яны, которая присутствует на суде, утверждает что Яна и Антоненко не знакомы. На фото она в полосатой кофте. Свое имя называть отказалась.

Фото: "Страна"

14:00 Все, кому не хватило места места в зале, находятся на улице. Среди них есть как журналисты, так и военные, которые, вероятно, пришли поддержать подозреваемых.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

13:43 С 16 июня и до 13 июля 2016 года Яна Дугарь была за границей - в Италии, утверждает защита. То есть в даты убийства и подготовки к нему.

Интересно, что ранее нардеп Зинкевич публиковала справку о том, что Дугарь в эти даты была в зоне АТО.

Вот эта справка. То есть у Дугарь два противоположных алиби?

14:00 Все, кому не хватило места места в зале, находятся на улице. Среди них есть как журналисты, так и военные, которые, вероятно, пришли поддержать подозреваемых.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

13:41 Интересно, что прокурор ни слова не сказал о видео, которое вчера показали на брифинге МВД: там утверждали, что Дугарь ведет наблюдение за домом Шеремета. Адвокат говорит, что это вообще другой человек.

13:38 Защита считает подозрение необоснованным. И удивляется, что за три года не собрали документов по участию Дугарь в этом деле.

13:37 Адвокат рассказал, что Яну Дугарь задержали во Львове.

13:36 Подозреваемой просят круглосуточный домашний арест.

13:34 Дугарь подозревают по части 3 статьи 28 УК Украины. Это совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит от 10-15 лет до пожизненного.

Прокурор говорит, что всех доказательств по Дугарь собрать не удалось.

13:32 Пока в тексте "пидозры" основная информация идет о Юлии Кузьменко и Андрее Антоненко.

13:28 Обвинение считает, что Дугарь вела незаконное наблюдение за Шереметом.

13:25 Прокурор зачитывает подозрение Яне Дугарь. Текст - идентичный, как у Юлии Кузьменко. То есть подтверждена информация о том, что Антоненко был организатором.

13:23 Нардеп Зинкевич собирается взять Дугарь на поруки. Она передала суду свое удостоверение.

13:18 Судья приобщил к делу документы, по которым Дугарь уже ездила за границу и вернулась назад. Намекают, что она не сбежит, если оставить ее на свободе.

13:16 Защита просит технического перерыва, поскольку ждет еще каких-то документов.

13:14 Судья отклонил ходатайство прокурора о закрытом заседании. Пресса остается на месте.

13:13 Рядом с Дугарь сидит нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич.

13:10 Прокурор говорит, что часть материалов дела закрыта и не может зачитываться в открытом суде. Поэтому дело нужно закрывать от прессы. Адвокат против - говорит, что материалы дела уже были распространены вчера на брифинге МВД, также публиковались "пидозры" других участников процесса.