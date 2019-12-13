Украинский музыкант и художник Антин Мухарский сообщил, что в его квартире в Киеве в ночь на пятницу, 13 декабря, прошли обыски.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом он не назвал никаких причин обыска. "Подробности со временем", - добавил Мухарский.

Скриншот: facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарский выступал под псевдонимом Орест Лютый. Исполнял националистические песни. Иногда весьма радикального толка. В декабре 2017-го он сообщил о прекращении деятельности эстрадного проекта "Орест Лютый". "Проект "Орест" закрыт. Он уже отзвучал, и смею думать, что он вошел в резонанс с эпохой. Я в свое время говорил на концерте, что мы с песнями навлекли революцию и войну, пришло время навлечь счастье, благополучие и взаимопонимание", – отметил тогда актер.

Мухарский также заявлял о необходимости перехода украинского языка на латиницу, чтобы "приблизить его к международному сообществу". С ним также связан скандальный развод с телеведущей Снежаной Егоровой, с которой у Махарского трое детей.

Напомним, что вчера правоохранители провели обыски у подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Силовики подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму"). По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Обыски продолжились и сегодня, в частности, в семье волонтеров Акастеловых.

Напомним, что Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы". Кстати, в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".