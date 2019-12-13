Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, транзит газа через Украину будет продлен в следущем году. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок", - сказал министр.

"Мы иногда по 3,4,5 раз в день контактируем с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать выгодные контракты для них и для Украины. Я думаю, что и другая сторона хочет остаться надежным поставщиком, потому что если сейчас все сорвется – а то это уже не в первый раз, когда Европа будет в зоне риска, это будет означать, что Европа будет искать другие источники поставок газа", - заявил Оржель.

Как сообщается, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, представители Украины и РФ провели короткую встречу на тему транзита газа, но не смогли найти консенсус. Также он заявил, что эта тема поднималась во время переговоров президентов Зеленского и Путина.

Ранее сообщалось, что в "Газпроме" хотят найти какой-то подход к вопросу о транзите газа через Украину.