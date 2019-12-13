Южнокорейский автоконцерн Kia начал использовать новый логотип. Изображения нового начертания лого появились в базе корейской службы по правам интеллектуальной собственности KIPRIS.

Товарный знак представляет собой вписанную в прямоугольник надпись "Kia". Графика логотипа выполнена так, что его пределы обозначены широкими вертикальными "колоннами" - стилизованными элементами букв "K" и "A", и делящей пространство между ними пополам третьей "колонны" - буквы "i".

Логотип выполнен в черном или красном цвете на белом фоне. Его расположение на автомобиле и взаиморасположение с другим маркирующим знаком компании - "улыбкой тигра" продемонстрировал концепт-кар Imagine by Kia, показанный в этом году на автосалоне в Женеве. Там подсвеченный логотип был на переднем краю носовой части.

Новый логотип Фото: engportal.kipris.or.kr

В KIPRIS отметили, что автокомпания направила запросы на регистрацию нового товарного знака. Новый логотип Kia представляет собой слитное написание имени бренда, сделанное более современным шрифтом.

Представители Kia не говорят, где будет использоваться новый лого – на всех будущих моделях или же достанется только электрокарам.

Нынешний логотип Kia появился в 2004 году. Само название бренда состоит из иероглифа ki (起), то есть "зарождение", и A (亞), который символизирует Азию. В новом логотипе иероглифы более сдвинуты и взаимосвязаны, а сама надпись находится внутри овала.

Нынешний логотип. Фото: автолого.рф

Сама компания была основана в 1944 году и сначала выпускала велосипеды. Автомобили запустили в производство с 1974 года.

Напомним, что легендарный логотип Adidas стал в Европе вне закона.

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