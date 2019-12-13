Немецкий канцлер Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон устроили спор во время саммита Евросоюза 12 декабря из-за климатических проблем. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, лидер Франции настаивал на том, что атом — углеродно-нейтральный источник энергии, и он не представляет опасности. С ним не согласилась Меркель, что затянуло собрание более чем на шесть часов. Мнение канцлера поддержали Чехия, Люксембург и Австрия.

Отмечается, что тема изменения климата стала одной из центральных на саммите. По итогам мероприятия глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что объединение достигло соглашения по стратегии в этой сфере, однако одна страна отказалась к нему присоединяться. Вскоре Меркель призналась, что речь идет о Польше.

Кроме того, глава Евросовета во время разговора с журналистами отметил, что объединение попытается договорится с Варшавой еще раз. "Мы понимаем, что Польше нужно больше времени", - пояснил Мишель.

Ранее стало известно, что в ходе саммита страны Евросоюза решили продлить антироссийские санкции на шесть месяцев. Срок нынешнего пакета ограничений истекает 31 января 2020 года.

Также сообщалось, что Евросоюз опасается, что Зеленский потеряет шанс остановить войну на Донбассе.