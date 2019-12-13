Американская наследница бизнес-империи Hilton Пэрис Хилтон после покупки в Закарпатье комплекса "Деренівська Купель" планирует провести в нем съемки реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ. Переговоры о покупке курорта в Закарпатье американская дива ведет с лета, передает 24tv.ua.

Чтобы сделка состоялась, нынешние владельцы комплекса должны выполнить ряд условий, выставленных Пэрис: построить на территории "Деренівської Купелі" вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. Также по просьбе Хилтон прилегающие территории комплекса должны оьборудовать дополнительными автостоянками, чтобы все гости могли с комфортом разместить свои машины.

По данным издания, Строительство всех вышеупомянутых локаций сейчас в разгаре. Пэрис рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемку нового реалити-шоу.

В апреле в "Деренівській Купелі" начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки реалити-шоу стартовали именно в этот момент. Всего в Ботаническом саду "Деренівської Купелі" собрано более 5000 уникальных сортов и видов растений со всего мира. Учитывая этот факт, съемки в комплексе – частое явление. Например, в 2017 году в "Деренівській Купелі" проходили съемки проекта "Холостяк".

Напомним, что именно съемки в американском реалити-шоу "Простая жизнь" сделали Пэрис всемирно известной. Хилтон снималась в этом реалити-шоу в течение четырех сезонов (2003-2007), а теперь собирается выступить продюсером нового реалити-шоу. И съемку шоу, и покупку курорта знаменитая американка рассматривает исключительно как бизнес-проект. "Управление собственной бизнес-империей является для меня приоритетом", – недавно отметила Пэрис. Сценарий нового реалити-шоу американка пока держит в секрете.

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