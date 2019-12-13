В полиции накануне отчитались о том, что, спустя три с половиной года задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Журналист погиб рано утром по дороге на работу. Взорвался автомобиль, принадлежащий руководителю "Украинской правды", за рулем которого был Шеремет.

Ранее мы обнародовал реконструкцию расследования. Напоминаем, что произошло 20 июля 2016 года.

Как погиб Шеремет

Взрыв случился в 07:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко возле "МакДональдса", когда Шеремет выехал из дома по дороге на утренний эфир на "Радио Вести", где он вел ежедневную программу. На то утро у него была запланирована беседа в эфире с руководителем украинской Федерации легкой атлетики Игорем Гоцулом. От своего дома Шеремет успел проехать лишь несколько десятков метров.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв машины Павла Шеремета.

После взрыва Шеремет оставался жив в течение нескольких минут, очевидцы достали его из машины, но он скончался в скорой.

Через сутки судмедэксперты закончили работу над телом погибшего журналиста и сделали выводы, что смерть наступила в результате несовместимых с жизнью травм и критичной для жизни кровопотери.

Полиция сообщила, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

Близкие друзья журналиста сообщили, что в последнее время Шеремет и его гражданская жена жаловались на слежку за собой.

Фото: pravda.com.ua

Кого обвиняет полиция

12 декабря во время брифинга полиция назвала имена пяти подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Это группа лиц, которые подготавливали и осуществили убийство: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

Полиция заявила, что целью убийц было дестабилизировать ситуацию в Украине, а Шеремета выбрали, поскольку он был достаточно известным. Правда, журналисты, присутствующие на брифинге, в такой версии усомнились. Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что организаторы еще не найдены. О том, что нужно еще ответить на вопрос "кто заказчик?", сказал присутствующий на брифинге президент Владимир Зеленский, который выразил надежду, что нужные имена он услышит "в следующий раз".

"Страна" ранее писала, как Аваков рассказал, что кое-кто из подозреваемых нажил на войне "квартиры и машины".

Также мы рассказывали, как полиция нашла среди атошников убийц Шеремета и забыла о заказчиках.