В центре Киева, в пятницу 13 декабря, снова неспокойно. Здесь, на довольно массовую акцию протеста вновь вышли рабочие предприятий олигарха Игоря Коломойского. Сначала они устроили небольшие пикеты под стенами Национального банка Украины, а затем пошли от НБУ к Офису президента Владимира Зеленского. Митингующие на марше громко скандируют лозунги об отставке главы НБУ Якова Смолия. "Геть Смолия, геть Смолия", - кричат протестующие.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

13 декабря, рабочие заводов олигарха Коломойского вышли на акцию протеста, фото: Cтрана

Напомним, ранее "Страна" в материале "Развилка для "слуг народа" выяснила, как отреагирует Коломойский на запрет возвращать ему "Приватбанк".

Так же мы рассказывали, почему рабочие Коломойского штурмуют Нацбанк Украины.