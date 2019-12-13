Генеральная прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать мерой пресечения для подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко содержание под стражей без права на залог. Об этом пишет УП со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Для Кузьменко и Антоненко просить арест. Яне Дугарь (третья подозревая - Ред.) будут просить о более мягкой мере пресечения", - сказал источник.

Также адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош рассказал Украинским новостям, что ГПУ будет просить для его подзащитной содержание под стражей без альтернативы. По его словам, ходатайство внесла Генпрокуратура, копия которого находится и него. На данный момент адвокат изучает ходатайство.

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму"). По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Напомним, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".

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