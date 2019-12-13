Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о его готовности сто раз пожать руку Путину, если он вернет аннексированный Крым Украине, передает РИА Новости.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме", — заметил Песков, оценивая заявление украинского президента.

Напомним, ранее Зеленский в эфире канала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку президенту РФ Владимиру Путину, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.

Комментируя реплику Зеленского про Донбасс, официальный представитель Кремля указал на необходимость соблюдения Киевом Минских соглашений, а также напомнил, что российская сторона не является стороной конфликта.

"Тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить", — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил Путину, что при установлении контроля над границей на Донбассе "никакой резни не будет".

Также мы писали, что Зеленский пообещал нормальную работу и жилье беженцам с Донбасса и Крыма.