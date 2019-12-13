Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Он несколько упрощает процедуру получения паспорта. И по сути вводит институт второго гражданства.

Интересно, что ранее у Зеленского обещали, что под упрощенку не попадут россияне, однако они есть в списке. Правда, только определенные категории.

Мы разобрались, о чем говорится в президентском законе и что может измениться после его принятия.

Что с двойным гражданством в Украине сейчас

Согласно Конституции в Украине действует единое гражданство. Но фактически законов и механизмов наказания за двойное гражданство, не существует. То есть Украина просто не признает факт второго гражданства.

В статье 2 Закона "О гражданстве Украины" говорится, что, если украинец приобрел гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если гражданство Украины получил иностранец, то в правовых отношениях с Украиной он также считается лишь гражданином Украины.

Проблемы с двойным гражданство могут возникнуть у госслужащих и судей. Статья 19 закона "О государственной службе" гласит, что граждане других стран не могут занимать госдолжности.

Кому можно и нельзя иметь второй паспорт

Изменения Зеленского предлагают упростить получение гражданства для некоторых категорий лиц.

Это, во-первых, военные-добровольцы, служившие по контракту в ВСУ. Во-вторых, бежавшие от преследований из России (необязательно воевавшие в АТО).

Всех их хотят освободить от обязанности выходить из своего первого гражданства для получения украинского.

То есть по сути вводится институт двойного гражданства для отдельных категорий иностранцев. Украинский паспорт им дадут при двух условиях:

1. Если они принесут присягу гражданина Украины. Без ее подписания гражданства не дадут.

В тексте закона приводится текст присяги:

"Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины".

Для сравнения приведем текст российской присяги (была введена в 2017 году):

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

Обращает на себя внимание, что в украинской версии, по сравнению с российской, есть вполне четкая конкретика: "в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины". Это означает, что своим вторым паспортом человек в стране пользоваться впредь не сможет. А если, например, его будут судить, то тоже как гражданина Украины.

Интересно также, что россияне, которые будут принимать гражданство Украины, не должны будут подписывать присягу - это прописано в законе.

2. Нужно представить декларацию об отказе от иностранного гражданства. Это документ, в котором иностранец удостоверяет свой отказ от гражданства другого государства. Его выдает для заполнения инспектор с украинской стороны. Обращаться в свою родную страну за подтверждением отказа не нужно.

То есть по сути это просто слова - "я отказываюсь от гражданства такой-то страны". Подобное Россия уже ввела для граждан Украины как раз в прошлом году: им не нужно подавать документы с украинской печатью о выходе из первого гражданства.

До изменений Зеленского иностранцы обязаны были в течении двух лет после получения украинского паспорта предоставить документ, подтверждающий, что они подали обязательство о прекращении своего иностранного гражданства.

Документ, это подтверждающий, выдается уполномоченным органом их первой страны.

Теперь тем, кто преследуется в РФ или воевал за Украину на Донбассе, этого делать не нужно.

Учитывая, что недавно Рада приняла закон, упрощающий выдачу удостоверения участника боевых действий, можно ожидать, что спрос на "корочки" УБД со стороны иностранцев увеличится. А воевали ли они на самом деле на Донбассе или нет - это уже второй вопрос.

Отправлять вторые паспорта на родину

Вместе с тем, в законопроекте Зеленского, указано, что иностранцы обязаны будут отправлять свои паспорта на родину.

Изначально, как мы описываем выше, гражданин должен будет подать "декларацию об отказе от иностранного гражданства".

В месячный срок после этого иностранец должен будет вернуть паспорт в уполномоченные органы государства, которые выдали этот документ. То есть отправить в свою страну.

Спустя десять дней человек должен будет письменно сообщить об этом в украинские органы.

Отметим, что ни написание декларации, ни отправление паспорта на родину не будет означать, что человек лишился своего гражданства. Просто у него не будет на руках паспорта другой страны. А паспорт он может забрать в своей стране позже, когда он туда поедет.

Второй паспорт для чиновников

Интересно также у Зе "решили" вопрос двойного гражданства госслужащих. При поступлении на службу, они должны будут предоставить декларации об отсутствии иностранного гражданства. То есть опять же - просто сказать, что его у них нет.

Сейчас закон и так запрещает иностранцам занимать государственные должности в Украине. Что изменится с инновацией Зеленского - не совсем понятно.

Также иметь второй паспорт будет запрещено тем, кто входит в различные коллегиальные органы - вроде Нацсовета по телерадиовещанию, нацкомиссий по финуслугам, тарифам и так далее. То же самое касается и правоохранителей всех мастей.

В законопроекте перечислены случаи, когда нельзя иметь иностранное подданство параллельно украинскому для чиновников и политиков:

Работать в органах местного самоуправления не могут иностранные граждане. Членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания не может быть иностранный гражданин. На военную службу по контракту лиц офицерского состава не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства Глава и члены нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере финансовых услуг, могут быть уволены при установлении у них другого гражданства. Члены ЦИК должны будут подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. Члены Кабмина не могут быть иностранцами и обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. Сотрудники Антикоррупционного бюро не могут быть иностранцами и обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. На должности главы Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и замглавы не могут быть назначены иностранные граждане. Претенденты на должности прокурора, полицейского и госслужащего обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства. Полномочия директора ГБР и его первого зама могут быть прекращены при установлении у них другого гражданства. Члены Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должны подавать декларации об отсутствии гражданства другой страны.

Послабление правнукам

В законопроекте Зеленского хотят расширить круг лиц, которые могут получить паспорт Украины в упрощенном порядке по "праву почвы".

Например, если прадед и прабабка родились или постоянно проживали на территориях, входивших на момент их рождения или проживания в состав УНР, ЗУНР, УССР (в границах на момент 24 августа 1991 года). А также усыновленным или взятым под опеку детям.

Западноукраинская Народная республика существовала в 1918-1919 годах на территории бывшей Австро-Венгрии.

Украинская Народная Республика существовала до 1921 года.

Правда все время своего существования обе республики находились в состоянии войны и постояных границ не имели. Хотя своей территорией УНР считала, например, и часть нынешних ростовской, Белгородской и Курской областей. И их нынешние жители, теоретически, также могут претендовать на украинское гражданство в упрощенном режиме.